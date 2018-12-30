Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Dal (21) yaşamını yitirirken,yolcu konubundaki 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kaymakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayındır'dan Ödemiş'e giden A.B yönetimindeki 35 Z 7654 plakalı otomobil ile Özcan Dal yönetimindeki 35 ZZM 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşen Özcan Dal ile arkasındaki Sezgin Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Dal'a dakikalarca kalp masajı yapıldı. Özcan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Sezgin Çelik ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Dal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.B. ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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