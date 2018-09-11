Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ercan KAYLI/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tugay Çim (18) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Zeytinalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyceğiz'den Fethiye yönüne giden Mehmet Karabulut'un kullandığı 07 SFJ 07 plakalı otomobil, önünde giden Tugay Çim'in kullandığı 48 Z 0534 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Çim, yola düşerek kaza yerinde öldü. Çim'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Karabulut ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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