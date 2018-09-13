Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Akgül'ün (72) kullandığı 35 ZVF 94 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi Tekstil mevkisinde karşı yönden gelen Hüseyin G. (32) yönetimindeki 35 D 5287 plakalı otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Akgül, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, otomobil sürücüsünü ifadesine başvurmak için polis merkezine götürdü.
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