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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Akgül'ün (72) kullandığı 35 ZVF 94 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi Tekstil mevkisinde karşı yönden gelen Hüseyin G. (32) yönetimindeki 35 D 5287 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan Akgül, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, otomobil sürücüsünü ifadesine başvurmak için polis merkezine götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Motosiklet Ödemiş

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