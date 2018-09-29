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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuz Kaan Elver (28), yaşamını yitirdi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuz Kaan Elver (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriye Mahallesi Sakarya 1 Caddesi'nde meydana geldi. Selma S. yönetimindeki 16 YG 026 plakalı otomobil, Oğuz Kaan Elver yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan Elver, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Selma S. gözaltına alındı.

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