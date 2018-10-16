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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:10 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Çivril istikametine seyreden Hüseyin E. yönetimindeki 20 GG 020 plakalı otomobil, Yakasomak yolundan ana yola çıkan H. İbrahim Bahadır'ın (58) kullandığı 20 L 9284 plakalı motosikletle çarpıştı.

Otomobilin sürüklediği motosiklet sürücüsü Bahadır, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Bahadır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Hüseyin E. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Motosiklet otomobil trafik

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