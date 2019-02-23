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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yüksel Melih Bülbül (24), yaşamını yitirdi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yüksel Melih Bülbül (24), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Bornova ilçesi Topçu Tugayı kavşağında meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden Yüksel Melih Bülbül yönetimindeki 35 VKU 31 plakalı motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaparak döndüğü öne sürülen M.C. (22) yönetimindeki 35 ZIE 19 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil refüje savrulurken, motosiklet alev aldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kaskı ve koruyucu elbisesi olan motosiklet sürcüsü Yüksel Melih Bülbül, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.C., polis tarafından gözaltına alındı.

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