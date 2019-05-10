Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bilal Işıldar'ın (26) kullandığı 48 FAJ 02 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda, Tolga A. idaresindeki 48 F 6367 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Işıldar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından Antalya'ya sevk edilen Işıldar, yolda yaşamını yitirdi.
Öte yandan, kaza, MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta sağ arka taraftan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün savrulması yer alıyor.
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