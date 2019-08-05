Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Karagöz (58), yaşamını yitirdi.

Savaştepe'nin kırsal Karaçam Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Savaştepe'den Soma istikametine gitmekte olan Osman T. (58) idaresindeki 45 ABG 263 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan İbrahim Karagöz idaresindeki 10 L 1459 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekileri İbrahim Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Osman T., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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