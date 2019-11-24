HABER

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Yılmaz (35), yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Yılmaz (35), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Belkıs Mahallesi Aspendos kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundaki işine gitmek için evden çıkan Mesut Yılmaz yönetimindeki motosiklet, Mahmut K. yönetimindeki 07 YGS 07 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrularak düşen Mesut Yılmaz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Mesut Yılmaz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası Mesut Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Mahmut K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
(Özel) İstanbul trafiğini “makas” atarak birbirine kattılar(Özel) İstanbul trafiğini “makas” atarak birbirine kattılar
Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kazaDolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Fatih'te hırsızlar hanı soydu! 500 bin TL'lik vurgun

Sabah gelince şoke oldular! Polis içeriye kimseyi almadı

Adana'da yüzlerce polisle dev denetim

Dev uygulama! Yüzlerce polis katıldı

Papa Francis’ten nükleer silahsızlanma çağrısı

Papa Francis'ten dünyaya bu mesajı verdi

TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı 

Tonlarcası kül oldu: Biri ateş mi etti?

24 Kasım Öğretmenler Günü! İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.