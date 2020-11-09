HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu Mehmetçik kavşağında dün akşam meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu Mehmetçik kavşağında dün akşam meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sait Keser hâkimiyetindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sinan Kaya ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Güpegündüz dehşet! 'Naber' deyip bıçakladıGüpegündüz dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Erzurum'da 65 yaş ve üzerine koronavirüs kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Güpegündüz dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Zorla evine girdikleri kadının 28 bin liralık altını gasp ettiler
Oyunları cezaevinde bitti! Kadın kılığına girerek...
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
İstanbul'da esnek mesai başladı! Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.