HABER

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Berke Buğu, yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Berke Buğu, yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Sümer Sahası yakınında meydana geldi. Nazilli'den Bozdoğan yönüne giden Onur İncesöz, yönetimindeki 07 MRH 29 plakalı otomobille, iddiaya göre, sinyal vermeden aniden sola dönüş yaptı. Bu sırada arkasından gelen Berke Buğu yönetimindeki 09 ABN 228 plakalı motosiklet, otomobilin sol tarafına çarptı. Kask takması nedeniyle kafasından darbe almayan motosiklet sürücüsü Buğu'nun sağ ayak parmakları ezildi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Buğu'yu ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Tatlı firması sahibi yeğenini öldüren dayı: Lüks içinde yaşıyorduTatlı firması sahibi yeğenini öldüren dayı: Lüks içinde yaşıyordu
Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşına ’serum’ olduBoğulma tehlikesi geçiren arkadaşına ’serum’ oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.