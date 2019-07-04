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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 22:53 | Son Güncelleme

Bartın'da meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Bülent Ecevit Bulvarı'nda seyreden B.Ç. yönetimindeki 67 ZU 605 otomobil ile aynı yönde ilerleyen T.O’nun kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan T.O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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