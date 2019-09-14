Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Birol K. yaralandı. Birol K.'nin ayağını kaybetme tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza, 01.30 sıralarında, Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Birol K.,'nın kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden aracıyla kaçarken, savrulan motosikletteki Birol K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede Biral K.'nın ayak bileğinde ileri derecede ezilme olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Birol K., ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Birol K.'nin ayağını kaybetme tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

