Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yakup Ç. (23) ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Dört Eylül Mahallesi Dikimevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Meryem A. (47) yönetimindeki 58 NN 684 plakalı otomobil, yemek firmasında kuryelik yapan Yakup Ç.'nin kullandığı 39 TR 211 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yakup Ç., motosikletten savruldu. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup Ç., sağlık görevlilerince ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yakup Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Meryem A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Osman Günay, aynı yerde sık sık kaza olduğunu, yola kasis konulması için başvuruda bulunduklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

