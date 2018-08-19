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Otomobille çarpışan motosikletli çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 19:02 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Ufuk T. yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosikletli çarpıştı: 1 ölü

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde, karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Ufuk T. yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Armutlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Armutlu Köyü'nden Yayla Köyü yönüne giden İbrahim Taş'ın kullandığı 64 AL 938 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ufuk T. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalta fırlayan motosiklet sürücüsü Ufuk T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cesedi otopsi çin Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Taş'ı gözaltına alan jandarma soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan motosikletli çarpıştı: 1 ölü

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