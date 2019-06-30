HABER

Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Karayayla Mahallesi yakınlarında S.

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karayayla Mahallesi yakınlarında S. A.’nın (42) kullandığı 33 NMS 13 plakalı otomobil ile Mehmet Yüksel (20) idaresindeki 33 NML 64 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Yüksel ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazaya karışan otomobil sürücüsü S.A.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Cinnet getirdi, evi ateşe verdiCinnet getirdi, evi ateşe verdi
Adıyaman'da kavga: 3 yaralıAdıyaman'da kavga: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.