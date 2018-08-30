Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Dinçal (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Saygaz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Can Dinçal'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Ahmet Can Dinçal, hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mustafa Saygaz ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mustafa Saygaz'ı ambulansla Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fatih Portakal'dan çok çarpıcı 'Kemal Kılıçdaroğlu' yorumu!
Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!
Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!
Meksika'da 2 kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Herkes dev kayalıkların üzerinde o izi arıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum