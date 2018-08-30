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Otomobille çarpışan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Dinçal (20), yaşamını yitirdi.

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Dinçal (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Saygaz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Can Dinçal'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Ahmet Can Dinçal, hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mustafa Saygaz ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mustafa Saygaz'ı ambulansla Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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