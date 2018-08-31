HABER

Otomobille çarpışan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Emrah Doğan (31), yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Emrah Doğan (31), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, İsabeyli Mahallesi, Yeşildere mevkisinde meydana geldi. İsabeyli'den Nazilli yönüne giden Emrah Doğan yönetimindeki 09 PA 209 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Oğuz D. (23) yönetimindeki 09 PR 036 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise durmayıp, kaza yerinden ayrıldı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Emrah Doğan'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başatan polis, kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü Oğuz D.'yi 2 saat sonra yakalayıp gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan motosikletli öldü

PARTNERDüğünde şıklık yarışı!Düğünde şıklık yarışı!
Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı(2)Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı(2)
Kaymakamdan törende bekleyen gaziler için yemekKaymakamdan törende bekleyen gaziler için yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.