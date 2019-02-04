Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serik ilçesinde Dikmen - Kadriye kara yolunda Musa Çelik'in (24) kullandığı 06 DRB 43 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 LUP 95 plakalı otomobil çarpıştı.
Motosikletten savrularak bariyerlere çarpan Çelik, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Serik'te lokanta işlettiği ve motosiklet tutkunu olduğu belirtilen Çelik'in cenazesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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