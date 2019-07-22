HABER

Otomobille çarpışan motosikletli polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletli polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.

Cevat Eren idaresindeki 01 SM 978 plakalı otomobil merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu'nda motorize trafik ekibinde yer alan Hilmi Sezerbaş'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Sezerbaş'ın yardımına meslektaşları koştu. Polisler, ambulans beklendiği sırada Sezerbaş'ın elini tutup, bir dosyayı yelpaze gibi sallayarak serinletmeye çalıştı.

Yaralı polis memuru daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Bakan Pakdemirli, “İspanya’dan ithal edilen hayvanların karantina süreci devam ediyor”Bakan Pakdemirli, “İspanya’dan ithal edilen hayvanların karantina süreci devam ediyor”
Sudanlı teknopark personeline ULUTEK’te Ar-Ge eğitimiSudanlı teknopark personeline ULUTEK’te Ar-Ge eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Motosiklet polis yaralandı

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 23 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Son dakika: Bingöl'de mavi ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi

FSM'de son durum havadan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.