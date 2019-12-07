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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden Dilara T.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden Dilara T. yönetimindeki 20 F 7723 plakalı otomobil ile Abdulkadir S. idaresindeki 55 ARR 88 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. O sırada sesi duyup yardıma koştuğunu ifade eden bir genç, "Kazana kömür atmaya girerken, dışarıdan bir gümbürdeme sesi geldi. Meğerse kaza olmuş, hemen yaralının yardımına koştum. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

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