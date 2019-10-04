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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Bilgiç yönetimindeki 06 BN 0916 plakalı otomobil kavşakta ehliyetiz Baran Altun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Altun ve arkasındaki Mustafa Altun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandıOtomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandıOtomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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