HABER

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kuzen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

BATMAN'da otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan amca çocukları Serhat Baraç (22) ile Cihad Baraç (21) yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kuzen öldü

Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)- BATMAN'da otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan amca çocukları Serhat Baraç (22) ile Cihad Baraç (21) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Serhat Baraç'ın kullandığı ve arkasında kuzeni Cihad Baraç'ın oturduğu motosiklet ile karşı yönden gelen Y.A. yönetimindeki 77 AN 774 plakalı otomobil, Batman Çayı üzerindeki köprüde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev alırken, Baraç kuzenler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan Cihad Baraç ile Serhat Baraç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kuzenler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kuzenlerin cesetleri, yapılan otopsilerinin ardından gece saatlerinde toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kuzen öldüOtomobille çarpışan motosikletteki 2 kuzen öldüOtomobille çarpışan motosikletteki 2 kuzen öldü

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Fırıncıya 'ucuz ekmek satma' dayağıFırıncıya 'ucuz ekmek satma' dayağı
Tekirdağ’da kaçak içki operasyonuTekirdağ’da kaçak içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.