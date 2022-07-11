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Otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

11.07.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da feci bir kaza meydana geldi. Atkaracalar ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarpan motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Çankırı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Atkaracalar ilçesinde O.Ö. (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dursun Ulusoy Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü O.Ö ile motosiklette bulunan K.S. (12) ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.Ö. ve K.S. hayatını kaybetti. (AA)

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Çankırı
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