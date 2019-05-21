Otomobille çarpışan otobüs bariyerlere çarparak durabildi

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM yolunda yolcu otobüsü, otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarparak durdu. İtfaiye, otobüsün sıkışan kapılarını açarak yolcuları tahliye ederken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza gece saatlerinde, TEM yolu Kartepe mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Kazım K. yönetimindeki 16 RH 329 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs yol kenarında bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle otobüsün sıkışan kapısını açarak yolcuları tahliye etti. Şans eseri otobüs içerisindeki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yolcular, olay yerine gelen başka otobüs ile yollarına devam etti. Otobüs ve otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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