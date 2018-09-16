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Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da otomobille çarpışan takside bulunan Emin Karaman (65) ile oğulları Ömer ve Reşit Karaman, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da otomobille çarpışan takside bulunan Emin Karaman (65) ile oğulları Ömer ve Reşit Karaman, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Karaman'ın kullandığı 63 T 0260 plakalı taksi ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil, Kabahaydar kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Farklı hastanelerde müdahale edilen yaralılardan Emin Karaman ile oğulları Reşit ve Ömer Karaman doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hac'dan gelen yakınlarını ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine döndükleri öğrenilen baba ile 2 oğlunun cesetleri, otopsi için morga konulurken, diğer oğlu olan taksinin sürücüsü İbrahim Halil Karaman'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldüOtomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü

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