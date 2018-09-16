Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü (2)

OTOPSİLERİ TAMAMLANDI
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan takside yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Emin Karaman (65) ile oğulları Ömer (20) ve Reşit Karaman'ın (45), Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı.
Baba ve 2 oğlunun cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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