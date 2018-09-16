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Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

OTOPSİLERİ TAMAMLANDI Şanlıurfa'da otomobille çarpışan takside yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Emin Karaman (65) ile oğulları Ömer (20) ve Reşit Karaman'ın (45), Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı.

OTOPSİLERİ TAMAMLANDI

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan takside yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Emin Karaman (65) ile oğulları Ömer (20) ve Reşit Karaman'ın (45), Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı.

Baba ve 2 oğlunun cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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