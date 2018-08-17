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Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölünürken, kazada 2 sürücü yaralandı.

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölünürken, kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, bugün Konya- Adana karayolunun Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyfi Dudu yönetimindeki 42 YC 364 plakalı otomobil, kavşakta Haluk Tansal yönetimindeki 42 E 8688 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiyi bölündü, otomobil de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada sürücüler Seyfi Dudu ve Haluk Tansal yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralıOtomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

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