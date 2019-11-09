HABER

Otomobille çarpışan traktör ters döndü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ta aynı yöne giden otomobille çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta aynı yöne giden otomobille çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.
​Kaza, saat 12.00 sıralarında Tokat- Almus karayolu Döllük köyü yakınında meydana geldi. Tokat yönüne giden Göğmen Yıldırım (62) yönetimindeki 60 ES 333 plakalı otomobil, önünde giden İbrahim Boyraz (63) yönetimindeki 60 AK 944 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada traktör sürücüsü Boyraz, yolun solunda bulunan köy yoluna dönüş için manevra yapınca, otomobille çarpıştı. Savrulan traktör, yolun ortasına devrilerek ters döndü. Kazada, traktör sürücüsü İbrahim Boyraz ve yanındaki Kenan Eroğlu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücü Göğmen Yıldırım ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Düzceli bisikletçiler Anıtkabir’e bisikletleriyle çıkacaklarDüzceli bisikletçiler Anıtkabir’e bisikletleriyle çıkacaklar
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüBoşanma aşamasındaki eşini öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Resmi açıklama geldi! Yapılandırma başlıyor

Resmi açıklama geldi! Yapılandırma başlıyor

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

İzmir'de korkunç olay! İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de vahşet! El ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

İzmir’de vahşet! Elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.