Otomobille çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadını olay yerinde bırakarak kaçan sürücüyü polis kazadan 2 saat sonra yakaladı. Kaza Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Cennet Ergün (48) yanındaki yeğeni ile birlikte caddeden yolun karşısına geçmek istedi. İddiaya göre bu sırada hızla gelen otomobil, Cennet Ergün'e çarptı, yeğeni ise son anda kendini geri çekerek kurtuldu. Otomobil sürücüsü kaza sonrası hiç durmadan yoluna devam ederek kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına ilk müdahalede bulundu. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anını gören vatandaşlar çarpıp kaçan otomobilin plakasını polise bildirdi. Cennet Ergün'e çarpıp kaçtığı belirtilen sürücü M.A . kazadan iki saat sonra Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.
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