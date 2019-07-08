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Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a çarparak, ölümüne neden olan, otomobil sürücüsü Suriyeli Abdurrahman Kaliyye (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Kaza, 5 Temmuz Cuma günü, İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü serbest

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a çarparak, ölümüne neden olan, otomobil sürücüsü Suriyeli Abdurrahman Kaliyye (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, 5 Temmuz Cuma günü, İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Pazara gitmek üzere evden çıkan Mecbure Tağ'a, yolun karşısına geçmek isterken, Suriyeli Abdurrahman Kaliyye (25) yönetimindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen Mecbure Tağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Kaliyye, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Abdurrahman Kaliyye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü serbestOtomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü serbest

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