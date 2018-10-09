Otomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, otomobille giderken yola aniden çıkan köpeğe çarpıp, yaralanmasına neden olan Sedat Sevil, belediye görevlileri gelene kadar hayvanın başında bekledi. Sevil, önüne ekmek parçaları koyduğu köpeğe, şişeyle su içirmeye çalıştı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Tokat- Sivas yolu Uğrak köyü yakınlarında meydana geldi. Kentte ilaç mümesilliği yapan Sedat Sevil, 34 AIY 490 plakalı otomobille Tokat'tan Sivas'a giderken, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje fırlayan köpek, yaralandı. Sevil, durdurduğu aracından inip, yaralı hayvana baktı. Çevrede bulduğu ekmek parçalarını köpeğin önüne bırakan ve şişeyle su içirmeye çalışan Sevil, hayvan kalkamayınca jandarma ve polisten yardım istedi. Sevil, ekiplerin yönlendirmesiyle Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne telefonla ulaştı. İhbar üzerine Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden görevliler, hayvan ambulansıyla olay yerine geldi. Ayaklarından yaralanan köpek, görevlilerce bulunduğu yerden kaldırılıp, tedavi için götürüldü.
Köpeğe istemeden de olsa çarptığı için üzgün olduğunu belirten Sedat Sevil, hayvanı yolda yaralı bırakıp, gidemediğini söyledi.
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