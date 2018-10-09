HABER

Otomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, otomobille giderken yola aniden çıkan köpeğe çarpıp, yaralanmasına neden olan Sedat Sevil, belediye görevlileri gelene kadar hayvanın başında bekledi. Sevil, önüne ekmek parçaları koyduğu köpeğe, şişeyle su içirmeye çalıştı.

Otomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, otomobille giderken yola aniden çıkan köpeğe çarpıp, yaralanmasına neden olan Sedat Sevil, belediye görevlileri gelene kadar hayvanın başında bekledi. Sevil, önüne ekmek parçaları koyduğu köpeğe, şişeyle su içirmeye çalıştı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Tokat- Sivas yolu Uğrak köyü yakınlarında meydana geldi. Kentte ilaç mümesilliği yapan Sedat Sevil, 34 AIY 490 plakalı otomobille Tokat'tan Sivas'a giderken, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje fırlayan köpek, yaralandı. Sevil, durdurduğu aracından inip, yaralı hayvana baktı. Çevrede bulduğu ekmek parçalarını köpeğin önüne bırakan ve şişeyle su içirmeye çalışan Sevil, hayvan kalkamayınca jandarma ve polisten yardım istedi. Sevil, ekiplerin yönlendirmesiyle Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne telefonla ulaştı. İhbar üzerine Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden görevliler, hayvan ambulansıyla olay yerine geldi. Ayaklarından yaralanan köpek, görevlilerce bulunduğu yerden kaldırılıp, tedavi için götürüldü.
Köpeğe istemeden de olsa çarptığı için üzgün olduğunu belirten Sedat Sevil, hayvanı yolda yaralı bırakıp, gidemediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Otomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar beklediOtomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar beklediOtomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar beklediOtomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı baba kızı için miting yapacak

Acılı baba kızı için miting yapacak

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.