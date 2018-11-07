Otomobille drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde otomobiliyle drift yaparken mobese kameralarına yansıyan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Tavşanlı ilçesindeki Haşim Benli Bulvarı'nda gece saat 01.15'te drift yapan kırmızı otomobil, mobese kameralarına yansıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasından belirledikleri aracın sürücünü gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsüne, yeni trafik kanunu gereğince 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da yasal işlem başlatıldı.
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