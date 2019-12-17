HABER

Otomobille far avına 5 bin lira ceza kesilirken, avcıların aracına el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:05 | Son Güncelleme

Konya’nın Derbent ilçesinde, otomobille far avı yaptığı ileri sürülen 3 avcıya toplam 5 bin 753 lira ceza uygulanırken, avda kullanılan otomobille tüfeklere mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.Edinilen bilgiye göre, Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Süleyman Mahallesi’nde devriye görevi icra ederken otomobil ile far avı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Otomobille far avına 5 bin lira ceza kesilirken, avcıların aracına el konuldu

Konya’nın Derbent ilçesinde, otomobille far avı yaptığı ileri sürülen 3 avcıya toplam 5 bin 753 lira ceza uygulanırken, avda kullanılan otomobille tüfeklere mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Süleyman Mahallesi’nde devriye görevi icra ederken otomobil ile far avı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, yakalamak istedikleri avcıların kendilerini görüp kaçmaya başlaması üzerine merkezden takviye ekip desteği talebinde bulundu. Bir süre devam eden kovalamaca sonrasında kaçan araç ve içerisindeki 3 kişi ekipler tarafından yakalandı. Araçtakilerin kaçış sırasında yanlarında bulunan ve otomobilden attıkları belirlenen 2 takozsuz av tüfeğini de bulan ekipler, silahlar ile beraber aracı muhafaza altına aldı. Haklarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından işlem başlatılan 3 avcıya kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 5 bin 753 liralık idari para cezası uygulandığı, 2 takozsuz tüfek ile suça konu olan otomobilin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı düzenlendiği öğrenildi.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
Musevilerin Hamursuz Bayramı’nda tüketecekleri fındık yağı Afyonkarahisar’dan karşılanıyorMusevilerin Hamursuz Bayramı’nda tüketecekleri fındık yağı Afyonkarahisar’dan karşılanıyor
Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal olduSobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da bankada soygun girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan gözaltına alındı

Belediye başkanı gözaltına alındı

Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

46 köyde sokağa çıkma yasağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.