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Otomobille gelen hırsızları demir çubukla kovaladı

18.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te bir iş yerinde maddi değeri 6 bin TL olan akaryakıt depo çerçevesi çalındı.

Gaziantep’te bir iş yerinde maddi değeri 6 bin TL olan akaryakıt depo çerçevesi çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, otomobil ile gelen hırsızları fark eden görevli elindeki demir çubukla hırsızları kovaladı.
Şehitkamil, Sanayi Mahallesinde bir iş yerine giren hırsızlar maddi değeri 6 bin TL olan, tırlar da kullanılan 4 adet akaryakıt depo çerçevesi çaldı. Olayı fark eden bir görevli ise otomobille gelen hırsızları elindeki demir çubuk ile kovaladı. Otomobile binerek kaçan şahısları son anda elinden kaçıran görevli, elindeki demir çubukla son bir hamle ile araca vurabildi.
Olayın ardından polis inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri, şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Yapılan operasyon ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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