Otomobille gelip, düğünü taradılar: 2 yaralı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, otomobil ile sokak düğününe gelen kimliği belirsiz kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu Mahmut Yarbo ve Sabri Kaymaz, yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Emine Saadet Carmikli İlköğretim Okulu yakınında meydana geldi. Sokak düğünü sırasında 48 BC 360 plakalı otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı. Olayın ardından şüpheliler geldiği otomobil ile kaçarken, saldırganların tabancasından çıkan kurşunlar Mahmut Yarbo ve Sabri Kaymaz'ın ayaklarına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.
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