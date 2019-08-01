Otomobille girdiği parkta bir çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de otomobiliyle girdiği parkta, bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun ise yaralanmasına neden olmaktan gözaltına alınan Hüseyin Edinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden, 2,5 yaşındaki Nur Deniz Öztürk, bugün toprağa verildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, kullandığı 34 PV 578 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Hüseyin Edinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, süratli bir şekilde çocuk parkına daldı. Otomobil, bu sırada parkta oynayan Nur Deniz Öztürk (2.5)'ü altına aldıktan sonra Elif Erdoğan (4)'a çarptı. O sırada ikiz kardeşiyle oynayan Murat Erdoğan ise son anda kenara çekilerek kurtuldu.

Kazanın ardından, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Nur Deniz Öztürk, bugün öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından gözaltına alınan sürücü Hüseyin Edinç, polis merkezinde yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay sırasında 1.29 promil alkollü olduğu öğrenilen Edinç, mahkeme sonunda tutuklanarak cezaevine konuldu.

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