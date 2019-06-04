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Otomobille girdiği yaya yolunda 40 basamak indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, yayalar için kullanılan ve trafiğe kapalı olan yola giren hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 basamaklı merdivenden inerek çarşı merkezine daldı.

Otomobille girdiği yaya yolunda 40 basamak indi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)- BİTLİS'te, yayalar için kullanılan ve trafiğe kapalı olan yola giren hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 basamaklı merdivenden inerek çarşı merkezine daldı. Bu sırada bölgede kimse bulunmazken, olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen, geçen yıl restorasyonu yapılan yola yanlışlıkla giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni otomobiliyle inerek caddeye çıktı. Bir ucunun yola diğer ucunun ise çarşı merkezine bakan kısmında merdiven olan yola yanlışlıkla giren sürücü, çarşı merkezine merdivenleri hızlı bir şekilde inerken kameralara yansıdı. Olay sırasında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

FOTOĞRAFLI

Otomobille girdiği yaya yolunda 40 basamak indi

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