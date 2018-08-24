Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-400 karayolunun Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi şehir içi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Kaş yönüne giden Cemal Veziroğlu yönetimindeki 20 DN 553 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mustafa Alkan yönetimindeki 34 UH 1142 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Veziroğlu yönetimindeki araç, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Cemal Veziroğlu, Mustafa Alkan ile birlikte kimlikleri öğrenilemeyen 1'i bebek, toplam 10 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaş ve Fethiye'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralı bebeğin durumunu kritik olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle kapanan Kaş- Seydikemer karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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