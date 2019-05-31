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Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandıEdinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı
Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, otomobil içinde bulunan 8 kişi ile iş makinesi operatörü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan ismi öğrenilmeyen biri çocuk 2 kişi hastanede, biri ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
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