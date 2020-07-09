HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Otomobille izne giden Avrupalı Türkler'e karantina şoku

Otomobille izne giden Avrupalı Türkler'e karantina şoku

09.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Avusturya'nın Bulgaristan'dan gelenlere karantina uygulama kararı nedeniyle izne karayoluyla giden Avrupalı Türkler 14 günlük karantina tehlikesiyle karşı karşıya.

Otomobille izne giden Avrupalı Türkler'e karantina şoku

Avusturya'da yurtdışından gelenlerin koronavirüs vakalarını artırdığının tespit edilmesi üzerine Bulgaristan, Romanya ve Moldavya'ya getirilen seyahat uyarısı, yaz tatilinde otomobille Türkiye'ye giden Avrupalı Türkleri dönüşlerinde olumsuz etkileyecek.

Avusturya'da dün alınan ve aynı gün uygulamaya geçen seyahat uyarısı kapsamında bu ülkelerden Avusturya'ya giriş yapanlar 14 gün karantinada kalmak zorunda. Ancak son 48 saat içerisinde tesp yaptırıp virüs taşımadığını belgeleyenler karantinadan muaf tutulacak.

Başbakan Sebastian Kurz, yurtdışından virüs taşınmasını engellemek amacıyla bu güzergahtaki Macaristan ve Slovenya sınırlarında denetimleri artırdıklarını belirterek "Bu ülkelerden giriş yapanlar 14 gün karantinada kalacak ya da test göstermesi gerekecek” dedi. Kurz, karantinaya girmeyenlerin 1.450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecekleri uyarısında bulundu.

Avrupalı Türklerin izin güzergahında

Karantina uygulaması, Bulgaristan'ın Avrupalı Türklerin izin yolu güzergahında bulunması nedeniyle bu ülkeden transit geçiş yapan Türkleri de etkileyecek. Otomobilleriyle Bulgaristan üzerinden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapan Türklerin, Avusturya sınırına geldiklerinde son 48 saat içerisinde test yaptırmış olmaları gerekecek. Türkiye'den test yaptırılması durumunda yaklaşık bin 400 kilometre olan mesafenin bu süre içerisinde kat edilmesi ise izin dönemi yol ve gümrük yoğunluğu nedeniyle mümkün olmayabilir.

Uygulamadan haberdar olmayanlar Avusturya'ya ulaştıklarında karantinaya girmemek için geri dönerek Macaristan veya İsviçre sınırlarına yönelmek zorunda kalabilecek.

Bulgaristan kısa olduğu için tercih ediliyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin önemli bir kısmı hava ulaşımından hesaplı olduğu için karayoluyla izne gitmeyi tercih ediyor.

En tasarruflu ve kısa güzergah Fransa, Hollanda, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan. Diğer güzergah; Fransa, Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahı ise ilkinden daha uzun. Bulgaristan'a uğramadan Yunanistan üzerinden geçiş yapmak da mümkün. Bu durumda Fransa, Hollanda, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan güzergahının tercih edilmesi gerekiyor. Bu güzergahda yol 250-300 kilometre uzuyor.

Haziran'da Kapıkule'den 102 bin giriş

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Avrupalı Türklerin en yoğun olarak kullandığı Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracı giriş yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu Türkiye'yi geldi.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yokYeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok
Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

İlginizi Çekebilir

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
Ülkede sular durulmuyor: Sokaklar savaş alanına döndü

Ülkede sular durulmuyor: Sokaklar savaş alanına döndü

Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası

Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası

ABD’de '25 km'lik' koronavirüs testi kuyruğu

ABD’de '25 km'lik' koronavirüs testi kuyruğu

Fotoğraf çekmek için sudan çıkarıp saldırdılar

Fotoğraf çekmek için sudan çıkarıp saldırdılar

Melania Trump'ın ahşap heykelini ateşe verdiler

Melania Trump'ın ahşap heykelini ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.