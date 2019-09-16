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Otomobille kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 çifte gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

ADANA'da, karı koca olarak 2 otomobille kente gümrük kaçağı sigara getiren 4 kişi, gözaltına alındı.

Otomobille kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 çifte gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, karı koca olarak 2 otomobille kente gümrük kaçağı sigara getiren 4 kişi, gözaltına alındı. Araçlara gizlenen, 7 bin 350 paket kaçak sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente 2 otomobille gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine D-400 yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 2 otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçların birinde bulunan N.G. ve eşi V.G. ile diğer araçtaki Ö.B. ve eşi D.B.'nin kapı içleri ile motor bölümüne gizlediği toplam 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan N.G., V.G., Ö.B. ve D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobille kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 çifte gözaltıOtomobille kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 çifte gözaltıOtomobille kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 çifte gözaltıOtomobille kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 çifte gözaltı

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