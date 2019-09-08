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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ethem Doğan (28) hayatını kaybetti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ethem Doğan (28) hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Yasin Deniz yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine giden Yasin Deniz'in kullandığı 26 B 0378 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ethem Doğan yönetimindeki 27 UY 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, iki araçta hurdaya dönerken, kamyonet yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ethem Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yasin Deniz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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