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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 otel çalışanı yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.Kaza, bugün öğle saatlerinde Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 otel çalışanı yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat-Alanya D-400 Karayolu istikametinde seyir halinde olan Ali Öztürk’ün kullandığı 11 DT 547 plakalı otomobil, Kızılağaç Mahallesi Meydan alanı mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak karşısından gelen Yekta Yılmaz’ın kullandığı 07 FHY 05 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Ali Öztürk ve araç içindeki üç kişinin çalıştıkları tatil köyüne gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kazada araç sürücüleri Ali Öztürk ve Yekta Yılmaz ile 11 DT 547 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Dönmez ve Murat Çavaş yaralandı. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan Ali Öztürk, Mehmet Dönmez ve Murat Çavaş Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Dönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi. Mehmet Dönmez’in otelin çamaşırhane bölümünde çalıştığı ve mesaiye gitmekte olduğu bildirildi.

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