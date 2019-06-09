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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Dönmez (53) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Dönmez (53) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçenin Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Öztürk yönetimindeki 11 DT 547 plakalı otomobille, Yekta Yılmaz yönetimindeki 07 FHY 05 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazada, sürücülerle otomobildeki Mehmet Dönmez ve bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Dönmez'in cansız bedeni incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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