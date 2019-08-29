HABER

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

Isparta’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Mehmet Tönge Mahallesi’nde meydana geldi.

Isparta’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Mehmet Tönge Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. yönetimindeki 15 ES 391 plakalı kamyonet ile Dilek B. idaresindeki 06 ABG 676 plakalı otomobil 225. Cadde ile 4835.Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazaya karışan kamyonet refüjde yan yatarken, otomobil ise devrilen kamyonetin tavan kısmına çarparak durabildi. Kazada sürücüler Osman A. ile Dilek B. yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldüZonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Doğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldüDoğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.