Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolunda meydana geldi. Aytekin Şen (39) yönetimindeki 34 AH 7490 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Mustafa Özişçi (38) yönetimindeki 07 TE 312 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, yoldan çıkan kamyonet ise şarampole devrildi. Kamyonetin kasasında yüklü domatesler de çevreye saçıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü Aytekin Şen ile yanındaki Selim Şen (64), Fatma Şen (60) ve Kadriye Şen (49), kamyonette bulunan Ercan Peker (41) ve Muhammed Peker (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Kadriye Şen ve Selim Şen'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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