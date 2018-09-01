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Otomobille kasten çarptıkları kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Erkan Topçu'yu (45), otomobille kasten çarparak öldüren Nevzat Çetin (40) ile arkadaşı Mehmet Ali Koç (34) tutuklandı.

Otomobille kasten çarptıkları kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Erkan Topçu'yu (45), otomobille kasten çarparak öldüren Nevzat Çetin (40) ile arkadaşı Mehmet Ali Koç (34) tutuklandı.
Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi'nde oturan Nevzat Çetin ile arkadaşı Erkan Topçu arasında, 11 gün önce belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Araya girenler, ikiliyi ayırıp, birbirinden uzaklaştırdı. Bir süre sonra Nevzat Çetin, arkadaşı Mehmet Ali Koç'un kullandığı otomobil ile gezmeye çıktı. İkili dolaşırken, Çetin, kavga ettiği Erkan Topçu'yu yolda yürürken gördü, arkadaşı Koç'a otomobille çarpmasını söyledi. Mehmet Ali Koç da otomobilin Erkan Topçu'nun üzerine sürdü. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Topçu, çağırılan ambulansla kentte bir hastaneye kaldırıldı, buradan da İstanbul'a sevk edildi. Tedavisi süren Erkan Topçu, dün, hayatını kaybetti.
Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Nevzat Çetin ile Mehmet Ali Koç'u yakaladı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Çetin ile Koç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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