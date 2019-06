Otomobille köpeğini ezip, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolda yatarken, üzerinden otomobilin geçtiği 'Fındık' adlı köpek, telef oldu. Köpeğinin otomobille ezilme anı, marketinin güvenlik kamerasınca kaydedilen Hasan Çakıcı, polise başvurdu. Kaçan sürücünün yakalanıp, cezalandırılması için Çakıcı, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Olay, pazar günü saat 08.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tekelipınar Caddesi'nde market işleten Hasan Çakıcı'ya ait, 4 yaşındaki 'Fındık' adlı köpeğe, iş yerinin önünden geçen yolda, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Üzerinden otomobilin iki tekerleğinin geçtiği köpek, yaralı halde marketin önüne geldi. İş yerine geldiğinde köpeğini kanlar içinde bulan Çakıcı, veteriner çağırarak, yardım istedi. Tedavi edilmek istenen köpek, yaklaşık 2 saat sonra telef oldu. Köpeğin otomobille ezildiği anlar ise Çakıcı'ya ait marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayı polise bildiren Çakıcı, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Çakıcı, mahallenin maskotu durumundaki 'Fındık'ı, marketinin bahçesine gömdü.

'EN AZINDAN DURSAYMIŞ'

'Fındık'ı 3 yıl önce sokaktan sahiplendiğini anlatan Hasan Çakıcı, "Sabah yolda yatarken duyarsız bir vatandaş köpeği görmüyor ve otomobilin iki tekerleğiyle birlikte hayvanın üzerinden geçiyor. En azından dursaymış. Otomobil zıplamış resmen ama sürücü daha sonra kaçmış. 'Fındık' dışında sokaktan sahiplendiğimiz 2 köpek daha var. Kazanın ardından iç organları zarar görmüş. 2 saat sonra gözlerinden yaş geldi, ağladı. Ondan sonra da zaten titreyerek can verdi" diye konuştu.

'KIZIM GİBİYDİ'

Marketinde papağan, 2 karga, 13 kuş, 8 sokak kedisi ile 2 köpeği ve sincap besleyen Çakıcı, 'Fındık'ı otomobille ezen sürücünün bulunmasını istediğini belirterek, "'Fındık', benim evladım gibiydi. Çok canım yanıyor, benim için kendi öz kızımdan farksızdı. Müşterilerimiz onu çok severdi, mahallemizin de maskotu gibiydi. Ezdikten sonra hiç mi vicdanın sızlamadı be kardeşim? Sen bunu fark ettin ve durmadan çekip gittin. Şu an ben ona katil gözüyle bakıyorum. En azından durup bir baksaydı, ben de o zaman 'Fark etmemiş, insanlık hali' derdim. Konuyla ilgili polise gidip şikayetçi olduk. Bu insanın cezasını çekmesini istiyoruz. Hayvanlar da bizim gibi can taşıyor. Onların tek derdi var, sevilmek" dedi.