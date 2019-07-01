Otomobille minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde, otomobille tarım işçilerinin taşındığı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Senirkent'e bağlı Gencali köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 LS 8857 plakalı otomobille, tarım işçilerinin taşındığı 42 CYT 83 plakalı minibüs çarpıştı. Minibüs devrilirken, otomobilde hasar meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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